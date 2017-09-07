"Безопасный троллейбус" совершил рейс по улицам заполярной столицы

Алексей Котович.

Маршрут "тройки" - от кольца на улице Гаджиево до Радищева - стандартный, пассажиры - ученики 45-й школы. Для них по ходу движения - экскурсия, рассказ библиотекарей о памятниках истории и архитектуры, параллельно - акцент сотрудников ГИБДД на наиболее опасных и сложных для пешеходов участках. И познавательная викторина. По завершению каждому в подарок - светоотражатель.

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД МВД России по г. Мурманску Инна Башмакова: "Наша задача - напомнить в очередной раз детям о безопасном поведении на дороге, о правилах дорожного движения. Мы будем повторять знаки, которые нам встречаются по пути следования, разгадывать загадки, на вопросы будем отвечать - вопросы будут каверзные, шуточные, различные".







