Комфортная городская среда. В Североморске-3 по инициативе местных жителей обустраивают дворы и палисадники

Татьяна Нестерова.

Гарнизон летчиков палубной авиации - Североморск-3 сегодня, буквально, утопает в цветах. И эта яркая красота - результат труда местных жителей. По их инициативе, после обращения к депутату Мурманской областной Думы Виктору Сайгину, в муниципалитет привезли плодородный материал, землю. В рамках партийного проекта "Единой России" "Комфортная городская среда". И вот теперь около 12-го дома по улице Тимура Апакидзе - буйство красок, разноцветные палисадники. Зелёная зона вокруг местной школы. На небольшом огороде, где растет клубника, малина, смородина, укроп, лук и редис, проводят уроки биологии.

Депутат Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Виктор Сайгин: "Вдвойне приятно, что гарнизон Северомрск-3 считается первым, лучшим по озеленению, по красоте. И несмотря на то, что здесь условия жестче, чем в Мурманске. Поэтому я очень рад".







