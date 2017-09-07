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07.09.2017 08:54

Комфортная городская среда. В Североморске-3 по инициативе местных жителей обустраивают дворы и палисадники

Татьяна Нестерова.

Гарнизон летчиков палубной авиации - Североморск-3 сегодня, буквально, утопает в цветах. И эта яркая красота - результат труда местных жителей. По их инициативе, после обращения к депутату Мурманской областной Думы Виктору Сайгину, в муниципалитет привезли плодородный материал, землю. В рамках партийного проекта "Единой России"  "Комфортная городская среда". И вот теперь около 12-го дома по улице Тимура Апакидзе - буйство красок, разноцветные палисадники. Зелёная зона вокруг местной школы. На небольшом огороде, где растет клубника, малина, смородина, укроп, лук и редис, проводят уроки биологии.
Депутат Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия")  Виктор Сайгин: "Вдвойне приятно, что гарнизон Северомрск-3 считается первым, лучшим по озеленению, по красоте. И несмотря на то, что здесь условия жестче, чем в Мурманске. Поэтому я очень рад".  
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