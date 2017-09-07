Вандалы в Кировске испортили новый спортобъект

Елена Сивонен.

Сломали все информационные щиты и вспомогательное оборудование скейт-парка. Он на территории городского стадиона. Уже больше двух лет вход свободный. Это место спортивного отдыха многих жителей летом - для игр в футбол, например. Зимой стадион функционирует как каток. Недавно на площадке установили тренажеры. Они тоже в открытом доступе. Как и скейт-парк. После порчи имущества встает вполне закономерный вопрос - не повесить ли вновь платный замок?

Глава администрации г. Кировска Сергей Свинин: "Я хотел призвать не оставаться в стороне, ибо не хочется жить с решетками и бетонными тяжелыми конструкциями, которые нельзя снести, не оставаться безучастными. И если кто-то видит, что происходит акт вандализма, звонить и об этом сообщать, а также пытаться как-то это дело предотвращать".





