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07.09.2017 08:46

Вандалы в Кировске испортили новый спортобъект

Елена Сивонен.

Сломали все информационные щиты и вспомогательное оборудование скейт-парка. Он на территории городского стадиона. Уже больше двух лет вход свободный. Это место спортивного отдыха многих жителей летом - для игр в футбол, например. Зимой стадион функционирует как каток. Недавно на площадке установили тренажеры. Они тоже в открытом доступе. Как и скейт-парк. После порчи имущества встает вполне закономерный вопрос - не повесить ли вновь платный замок?
Глава администрации г. Кировска Сергей Свинин: "Я хотел призвать не оставаться в стороне, ибо не хочется жить с решетками и бетонными тяжелыми конструкциями, которые нельзя снести, не оставаться безучастными. И если кто-то видит, что происходит акт вандализма, звонить и об этом сообщать, а также пытаться как-то это дело предотвращать".
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