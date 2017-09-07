В Кандалакше прошла экологическая акция "Зелёная Россия"

Елена Сивонен.

"Зелёная Россия". Экологическая акция в Кандалакше. Генеральную уборку провели сотрудники администрации и волонтеры. Работали на территории смотровой площадки. Это одно из самых живописных мест города. Но его портят горы мусора. Несмотря на то, что рядом с парковкой есть специальные контейнеры для бытовых отходов. Меньше часа ушло на сбор использованной пластиковой посуды, стеклотары. В итоге - 20 больших мешков. Эко-акция - по всей стране до 30 сентября. Оказать посильную помощь может каждый. В администрацию Кандалакши уже поступило больше 30 предложений о проведении субботников.

Глава муниципального образования Кандалакшский район и г. п. Кандалакша Михаил Павлов: "Сюда приехала группа туристов, с удовольствием здесь фотографировалась и, я думаю, что очень своевременно мы зачистили это место от мусора и нам не было стыдно перед нашими гостями за нашу землю".









