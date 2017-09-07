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07.09.2017 08:30

В Заозерске полным ходом идет работа по ремонту дорог

Елена Сивонен.

Ремонт дорог в Заозёрске. Подрядчик заасфальтировал участок от федеральной трассы до въезда в город. Всего - 5 километров 250 метров. После укладки полотна, по договору, компания приступила к обустройству обочин и нанесению разметки. Работы - на средства областного бюджета - 31 миллион рублей. Чуть больше 20 миллионов рублей регион выделил на асфальтирование дорог в самом Заозерске. В порядок приведут улицы Колышкина и Ленинского Комсомола. Успеть дорожники должны до первых заморозков.
Глава администрации ЗАТО г. Заозерск Валерий Урошлев: "Надо поблагодарить работников Управления экономического развития, они качественно подготовили документы для того, чтобы муниципалитет смогу участвовать в конкурсе по линии министерства транспорта Мурманской области для выделения денег муниципалитету".
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