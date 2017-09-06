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06.09.2017 19:10

600 делегатов из 56 субъектов страны. "Вместе - ради детей!" В Мурманской области всё готово к открытию Всероссийского форума

Андрей Зайцев.

В Мурманске стартовали мероприятия VIII Всероссийской выставки-форума "Вместе - ради детей!" Официальное открытие завтра, а сегодня в областном центре состоялось представление команды московского Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Помощь в организации оказало правительство Мурманской области. Ожидается, что в форуме примут участие представители 56 субъектов России. Почти 600 делегатов со всей страны. Цель - создание диалоговой площадки, которая поможет в поиске эффективных решений в сфере поддержки детства.
Заместитель председателя правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Нина Шахина: "Один из таких федеральных проектов, который создал наш фонд за эти годы, который реально работает - это единый номер детского телефона доверия. Эти службы у нас и раньше существовали, но то, что появился единый номер, ещё раз свидетельствует о том, что эта помощь есть везде".
В марте следующего года Фонду, созданному по указу президента, исполнится 10 лет. Завтра начнётся обмен практическими наработками между представителями государственных и общественных организаций. Трёхдневная деловая программа включает в себя более ста мероприятий. Пленарные и экспертные сессии, мастер-классы, тренинги, семинары, круглые столы. Для семей будет работать психологическая служба, анимационная студия, арт-терапевтическая мастерская.   
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