Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
06.09.2017 18:50

Современный экотехнопарк на страже экологического будущего Заполярья. Важнейшая стройка региона выходит на финишную прямую

Светлана Деменева.

Не полигон, а огромный экотехнопарк. Важнейшая для региона стройка под Междуречьем. Строители  выкладываются по максимуму. Работы на месте будущего мусоросортировочного комплекса стартовали в марте и уже близок финиш. Гигант, способный "переварить" все региональные отходы, к октябрю должен быть готов.
Здесь сразу поправляют название. Это уже не полигон - экотехнопарк. Главное здание - цех по переработке отходов. Реальные размеры его выросли. Из  специального сепаратора уйдут отдельно дерево, металл, пластик, бумага. Оборудование уже монтируют.
Начальник строительства полигона Владимир Харламов: "Здесь будет в дальнейшем смонтирована кабина, в которой будут находиться непосредственно сортировщики - до 15-16 человек в смену. И они уже вручную отбирают мусор".
Биологические отходы сложат в специальный пластиковый поддон. Пока ученые не решат, что с ними делать. Этот полигон закроет потребности севера Мурманской области. Что делать с южной частью - предложения есть, и они рассматриваются.
Директор мурманского филиала АО "Управление отходами" Александр Глазов: "Чтобы в конечном итоге мы вышли на то, чтобы мусор у нас стал сырьем для последующей переработки и использование его в производстве, в промышленности".
В Год экологии запустить такой проект очень важно. В Мурманском ОНФ надеются, что экотехнопарк поможет решить в регионе проблему стихийных свалок. Проект общественников - интерактивная карта свалок -  насчитала их уже более 100.
Руководитель регионального исполкома ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич: "Учитывая, что в Мурманске и мусоросжигательный завод есть - чего в других некоторых российских регионах нет. И такой полигон прекрасный, поэтому будем требовать ужесточения наказания для тех, кто выбрасывать будет мусор на несанкционированные свалки".
Экотехнопарк в Мурманской области появился благодаря концессионному соглашению между правительством региона и частным бизнесом.
Оборудование экотехнопарка в тестовом режиме заработает в ближайшее время. В конце декабря его обещают запустить на проектную мощность. Этот гигант будет съедать примерно 250 тысяч тонн мусора  в год.



← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.85
Евро = 68.78
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.