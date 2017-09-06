Современный экотехнопарк на страже экологического будущего Заполярья. Важнейшая стройка региона выходит на финишную прямую

Светлана Деменева.

Не полигон, а огромный экотехнопарк. Важнейшая для региона стройка под Междуречьем. Строители выкладываются по максимуму. Работы на месте будущего мусоросортировочного комплекса стартовали в марте и уже близок финиш. Гигант, способный "переварить" все региональные отходы, к октябрю должен быть готов.

Здесь сразу поправляют название. Это уже не полигон - экотехнопарк. Главное здание - цех по переработке отходов. Реальные размеры его выросли. Из специального сепаратора уйдут отдельно дерево, металл, пластик, бумага. Оборудование уже монтируют.

Начальник строительства полигона Владимир Харламов: "Здесь будет в дальнейшем смонтирована кабина, в которой будут находиться непосредственно сортировщики - до 15-16 человек в смену. И они уже вручную отбирают мусор".

Биологические отходы сложат в специальный пластиковый поддон. Пока ученые не решат, что с ними делать. Этот полигон закроет потребности севера Мурманской области. Что делать с южной частью - предложения есть, и они рассматриваются.

Директор мурманского филиала АО "Управление отходами" Александр Глазов: "Чтобы в конечном итоге мы вышли на то, чтобы мусор у нас стал сырьем для последующей переработки и использование его в производстве, в промышленности".

В Год экологии запустить такой проект очень важно. В Мурманском ОНФ надеются, что экотехнопарк поможет решить в регионе проблему стихийных свалок. Проект общественников - интерактивная карта свалок - насчитала их уже более 100.

Руководитель регионального исполкома ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич: "Учитывая, что в Мурманске и мусоросжигательный завод есть - чего в других некоторых российских регионах нет. И такой полигон прекрасный, поэтому будем требовать ужесточения наказания для тех, кто выбрасывать будет мусор на несанкционированные свалки".

Экотехнопарк в Мурманской области появился благодаря концессионному соглашению между правительством региона и частным бизнесом.

Оборудование экотехнопарка в тестовом режиме заработает в ближайшее время. В конце декабря его обещают запустить на проектную мощность. Этот гигант будет съедать примерно 250 тысяч тонн мусора в год.







