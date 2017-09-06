В Мурманской области повышена доступность оформления документов для трудовых мигрантов

Алексей Елкин.

Для трудовых мигрантов - иностранных граждан, которые приезжают на заработки в регион, повышена доступность оформления документов. К работе подключился Центр занятости населения, что улучшает качество регулирования рынка труда Мурманской области.

Этот портфель отныне важная деталь в работе Центра занятости. Фельдъегерский, с печатями для переноски документов иностранцев, получающих патенты на работу. Их теперь можно сдавать ежедневно, но оформление и выдача разрешений - как и прежде - в установленные дни, в профильном управлении УМВД, куда пакеты заявлений требуется доставлять. Граждане Узбекистана Журабек Хуженозаров и Никора Элмуродова: "Приехали из Узбекистана. Работаем здесь. Сейчас не трудно документы делать".

Куратор проекта "Миграционный центр по работе с иностранными гражданами" Александр Бижко: "Конечно, людей много. Идут порядка 10-15 человек каждый день".

В полиции же предстоит пройти необходимые для получения патента на работу процедуры. Каждый год это делают больше двух с половиной тысяч иностранцев, пополняющих бюджет Мурманской области, оплачивая выданное разрешение.

Начальник отдела разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции УМВД России по Мурманской области Владимир Соловьев: "Больше всего у нас патентов оформляют граждане Узбекистана. Далее следуют граждане Азербайджана, Молдовы, Таджикистана. Работают они, как правило, на профессиях, не требующих квалификации. Есть и специалисты, но это гораздо реже".

Гражданин Узбекистана Мумин Ибрагимов: "Экзамены, да, сдавал. Здесь в 2015 году сдавал. Не сложно. Если здесь вырос, то сложного ничего".

Патентная система действует с 2015 года. Столько же существует центр оформления документов и тестирования приезжающих на знание русского языка и российского законодательства. Экзамены в онлайн-режиме принимают в университете в Петербурге, и их не нужно сдавать только тем, кто получил образование в СССР, либо уже в России.

Заместитель директора Мурманского центра тестирования Ольга Лоханова: "Наши средства позволяют проводить экзамены независимо от количества людей. Даже если 1 человек у нас записан, мы можем провести экзамен".

Теперь тестирование можно пройти и в Центре занятости. Он подключился к оформлению документов вместе с профильным комитетом региона - по постановлению правительства Мурманской области и соглашению, подписанному с Управлением МВД, в первую очередь, для регулирования рынка труда.

Директор ГОБУ "Центр занятости населения города Мурманска" Павел Ченский: "Для того, чтобы не было текучки. Для того, чтобы экономика росла и производство могло выполнить свои задачи. Таким образом мы можем привлечь как квалифицированный, так и другой персонал, который необходим работодателям".

Гражданин Узбекистана Абдурахман Неязов: "Документы будешь готовить - все будет нормально. Никакой трудности нет".

Со слов экспертов, приезжающие иностранцы не претендуют на рабочие места, востребованные россиянами. И появление нового офиса приема документов нацелено на заполнение пустующих ниш. Приоритет - врачам и инженерам, прибывающим на Кольский Север.







