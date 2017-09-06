Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
06.09.2017 17:13

В региональном правительстве сегодня прошло совещание по вопросу трудоустройства инвалидов и достижения целевых показателей в области содействия занятости инвалидов

Светлана Деменева.

До совещания губернатор Мурманской области посетила типографию "Благо дать", которую открыла глава фонда "Благо дать" Анна Богатова. Ее жизнь перевернула автомобильная авария. Травмы не позволили полноценно жить и работать.  
Президент мурманского благотворительного фонда "Благо дать" Анна Богатова: "К сожалению, центр занятости мне не отказывал - отказывали работодатели. Они боялись, что я со своими головными болями буду ходить по врачам и буду отлучаться с работы".
С главой региона здесь получился разговор - о том, что волнует инвалидов и чтобы им хотелось исправить. Например, им трудно перескочить через бордюр - если автобус проезжает чуть дальше остановки. В Мурманской области 10 тысяч инвалидов находятся в трудоспособном возрасте. Работают почти 2 тысячи. Это всего 18 процентов. Трудоустроить инвалидов - задача государства. Целевые показатели для Мурманской области - 26 процентов. Есть много способов поддержки социально ориентированного бизнеса. Но глава региона считает, что дело в другом.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Сегодня нормативная база позволяет - не хватает инициативных людей, которые возьмут на себя эту ответственность. Это действительно большая ответственность. И нужно обладать мужеством, желанием, целеустремленностью больше, чем любому предпринимателю, чтобы создать рабочие места и сделать предприятие эффективным".
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.85
Евро = 68.78
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.