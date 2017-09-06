В региональном правительстве сегодня прошло совещание по вопросу трудоустройства инвалидов и достижения целевых показателей в области содействия занятости инвалидов

Светлана Деменева.

До совещания губернатор Мурманской области посетила типографию "Благо дать", которую открыла глава фонда "Благо дать" Анна Богатова. Ее жизнь перевернула автомобильная авария. Травмы не позволили полноценно жить и работать.

Президент мурманского благотворительного фонда "Благо дать" Анна Богатова: "К сожалению, центр занятости мне не отказывал - отказывали работодатели. Они боялись, что я со своими головными болями буду ходить по врачам и буду отлучаться с работы".

С главой региона здесь получился разговор - о том, что волнует инвалидов и чтобы им хотелось исправить. Например, им трудно перескочить через бордюр - если автобус проезжает чуть дальше остановки. В Мурманской области 10 тысяч инвалидов находятся в трудоспособном возрасте. Работают почти 2 тысячи. Это всего 18 процентов. Трудоустроить инвалидов - задача государства. Целевые показатели для Мурманской области - 26 процентов. Есть много способов поддержки социально ориентированного бизнеса. Но глава региона считает, что дело в другом.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Сегодня нормативная база позволяет - не хватает инициативных людей, которые возьмут на себя эту ответственность. Это действительно большая ответственность. И нужно обладать мужеством, желанием, целеустремленностью больше, чем любому предпринимателю, чтобы создать рабочие места и сделать предприятие эффективным".











