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06.09.2017 16:50

«Преград для инвалидов должно быть меньше»: губернатор Марина Ковтун поставила задачу повысить уровень трудоустройства инвалидов в Мурманской области

Проблема повышения уровня трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья и пути её решения стали центральной темой совещания, которое провела сегодня губернатор Марина Ковтун.

Интеграция инвалидов в общество – один из самых ярких показателей развития государства. И речь идёт не только о доступной среде. Любому человеку жизненно важно ощущать себя нужным. Многие люди с ограниченными возможностями могут и хотят работать. Важно максимально способствовать трудоустройству таких людей, отметила глава региона.

«К сожалению, из 10 тысяч инвалидов в трудоспособном возрасте, живущих в Мурманской области, работают чуть больше 1800 – то есть только 18%. Факторы разные – тут и отношение работодателей, и недоступность для маломобильных людей многих предприятий», – сказала Марина Ковтун.

Правительством Российской Федерации определено, что к 2020 году в России доля работающих трудоспособных инвалидов должна достичь 50%. Для Мурманской области целевой показатель к концу 2017 года установлен на уровне 26%.

Как подчеркнула Марина Ковтун, для решения этой задачи важно объединить усилия органов власти, работодателей и общественных организаций, изменить их отношение к работникам-инвалидам.

На совещании прозвучало, что ежегодно с помощью региональной службы занятости на работу устраиваются около 500 инвалидов. Кроме того, для граждан, имеющих инвалидность, реализуется целый комплекс мер, включающий проведение специализированных ярмарок вакансий, организацию временного трудоустройства, профессионального обучения и другие виды помощи. С января 2017 года в Мурманской области внедрена система грантовой поддержки работодателей в целях их стимулирования на создание рабочих мест для инвалидов.

Накануне профильного совещания глава региона посетила мини-типографию 3D моделирования благотворительного фонда «Благо Дать», которая одной из первых и выиграла такой грант. На его средства здесь создано 10 рабочих мест. 7 из них уже занято, сейчас фонд вместе со службой занятости подбирает кандидатов.

«Для человека с ограниченными возможностями каждый шаг, который он делает в этом неприспособленном для него мире, является победой над преградой. Этих преград должно быть меньше», – уверена Марина Ковтун.

Участники совещания, среди которых президент фонда «Благо Дать» Анна Богатова, детально обсудили меры, которые позволят повысить уровень занятости трудоспособных инвалидов в Мурманской области. Среди них – более активное использование альтернативных форм выполнения квоты работодателями, таких как аренда и производственный заказ.

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