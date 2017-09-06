Труппа Мурманского областного драматического театра собирается после каникул

7 сентября в 11.00 в Мурманском областном драматическом театре (г. Мурманск, пр. Кольский, д.131а) состоится традиционный сбор труппы после летних каникул.



Директор театра Татьяна Вешнякова и режиссер театра Никита Ковалев в преддверии открытия нового 79-го театрального сезона озвучат планы театра на новый театральный сезон и расскажут о предстоящих премьерах.



Новый 79-й сезон откроется 22 сентября показом спектакля «…Будем жить как боги?..» по пьесе Юрия Полякова.



/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /