Сегодня в администрации Мурманска обсуждались вопросы развития конькобежного спорта на открытом воздухе

Татьяна Нестерова.

Известный российский конькобежец, победитель и призер крупнейших международных турниров Александр Кибалко рассказал о возрастающей популярности этого зимнего вида спорта. Уже в ближайшее время пройдут Чемпионат мира в Амстердаме и Чемпионат России по многоборью на открытом воздухе. На встрече шел предметный разговор о создании в Мурманске современного спортивного кластера по конькобежному спорту. Есть школа Олимпийского резерва, есть стадион "Авангард", где продумываются планы реконструкции и есть поддержка властей.

Заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Игорь Морарь: "Мы действительно уже в стадии проекта. Уверен, что у нас все получится. Просто необходимо время. И отсюда - ключевой момент. Есть инфраструктура - есть достижения. Есть желание детей заниматься этим видом спорта. Когда удобно - спортивные сооружения, освещение, раздевалки. Поэтому, со своей стороны делаем все, чтобы стать чемпионами".

Неотъемлемая часть развития конькобежного спорта - квалифицированные кадры. В Мурманске пройдет семинар для судей Федерации конькобежного спорта, по итогам семинара слушатели получат квалификационные документы с правом обслуживать российские соревнования самого высокого уровня.

Российский конькобежец, заслуженный мастер спорта, участник трех Олимпийских игр Александр Кибалко: "Для начала хотелось бы провести здесь, если удастся эту проблему решить - создать хорошую базу конькобежного спорта на открытом стадионе и проводить Чемпионат России, как минимум. Это было бы здорово".







