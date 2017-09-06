Сегодня в правительстве Мурманской области прошла традиционная встреча с аспирантами Министерства иностранных дел Королевства Норвегия

Алексей Котович.

Подобные мероприятия проходят ежегодно - в этот раз 13 молодым дипломатам рассказали о потенциале региона, представили концепцию развития Мурманского транспортного узла, организовали презентацию о российско-норвежском сотрудничестве.

Министр экономического развития Мурманской области Елена Тихонова: "За период прошедшего года внешнеторговый оборот Мурманской области с Норвегией вырос на 15% и составил более миллиарда рублей. Конечно, большей частью это экспорт - это положительные показатели в современных условиях. Кроме того, в этом году отмечается рост количества поездок жителей приграничных территорий".

Для гостей эти поездки носят, в первую очередь, познавательный характер - они интересуются самыми разными вопросами, в том числе, изучают механизмы взаимодействия соседних стран Баренц-региона.

Аспирант МИД Норвегии Ханс Боман: "Это очень интересно получить такой опыт - как действуют российские власти и в регионах, и вообще. И какое у нас сотрудничество в политической сфере, в культуре, в разных областях. Посетили норвежские компании, которые производят компоненты в Мурманске. Так что в области культуры и бизнесе есть сотрудничество. И это важно".







