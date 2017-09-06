Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
06.09.2017 16:35

Сегодня в правительстве Мурманской области прошла традиционная встреча с аспирантами Министерства иностранных дел Королевства Норвегия

Алексей Котович.

Подобные мероприятия проходят ежегодно - в этот раз 13 молодым дипломатам рассказали о потенциале региона, представили концепцию развития Мурманского транспортного узла, организовали презентацию о российско-норвежском сотрудничестве.
Министр экономического развития Мурманской области Елена Тихонова: "За период прошедшего года внешнеторговый оборот Мурманской области с Норвегией вырос на 15% и составил более миллиарда рублей. Конечно, большей частью это экспорт - это положительные показатели в современных условиях. Кроме того, в этом году отмечается рост количества поездок жителей приграничных территорий".
Для гостей эти поездки носят, в первую очередь, познавательный характер - они интересуются самыми разными вопросами, в том числе, изучают механизмы взаимодействия соседних стран Баренц-региона.
Аспирант МИД Норвегии Ханс Боман: "Это очень интересно получить такой опыт - как действуют российские власти и в регионах, и вообще. И какое у нас сотрудничество в политической сфере, в культуре, в разных областях. Посетили норвежские компании, которые производят компоненты в Мурманске. Так что в области культуры и бизнесе есть сотрудничество. И это важно".
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.85
Евро = 68.78
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.