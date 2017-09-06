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06.09.2017 16:33

В губе Эйна Мотовского залива Баренцева моря завершилась активная фаза учения сил поисково-спасательного обеспечения

Андрей Зайцев.

Впервые в учениях Северного флота по спасению аварийной подводной лодки участвовали сразу два глубоководных аппарата. В губе Эйна Мотовского залива Баренцева моря завершилась активная фаза учения сил поисково-спасательного обеспечения. По легенде одна из субмарин (эта роль была отведена дизель-электрической подводной лодке "Калуга") потерпела аварию и легла на грунт, подав сигнал бедствия. Часть личного состава смогла самостоятельно выйти на поверхность. Авиация, в том числе, и беспилотные летательные аппараты обнаружили и сообщили на берег координаты лодки. К работе приступили глубоководные автономные спасательные аппараты АС-34 и АС-36, спущенные на воду с судна "Георгий Титов". Они поочерёдно провели посадку на кормовую и носовую площадки. На борт каждого из них поднялись по три подводника. В ходе данного эпизода комплексно проверены профессиональные навыки экипажей и технические возможности подводных спасателей.
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