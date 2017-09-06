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06.09.2017 15:45

Областной художественный музей приглашает мурманчан на выставку в Школу ремёсел

7 сентября в 18.00 в отделе народного искусства и ремесел Мурманского областного художественного музея (г. Мурманск, ул. Книповича, 23а) состоится торжественное открытие традиционной ежегодной выставки «Школа ремесел приглашает», которая станет своеобразным отчётом за прошедший творческий сезон.

На выставке будет представлено 150 работ преподавателей и выпускников курсов, членов клубов Школы ремёсел, выполненных в различных техниках изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

В период работы выставки для посетителей будут организованы Дни открытых дверей. Гостей музея ждут экскурсии по выставке, встречи с художниками, мастерами декоративно-прикладного искусства, мастер-классы и пробные уроки мастерства.

Выставка будет работать до 8 октября.

/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /
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