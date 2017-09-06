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06.09.2017 14:33

Более 4,5 млн рублей перечислено на этой неделе центрам социальной поддержки населения Мурманской области

Министерством социального развития Мурманской области на этой неделе в адрес подведомственных учреждений – центров социальной поддержки населения направлены средства на социальное обеспечение и иные выплаты населению Мурманской области в общей сумме более 4,5 млн рублей. Эта работа ведется в соответствии с поручениями, данными губернатором Мурманской области Мариной Ковтун.

Средства направлены в том числе на: предоставление регионального материнского капитала, выплату единовременного пособия при поступлении ребенка в 1 класс, ежегодную выплату ко Дню Мурманской области ветеранам труда региона, оплату проезда в общественном транспорте отдельных категорий граждан, предоставление субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, выплату адресной государственной социальной помощи, оказание материальной помощи пенсионерам и инвалидам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Подробная информация о средствах, перечисленных из регионального бюджета в муниципалитеты, в режиме онлайн, размещается на официальном портале правительства Мурманской области в рубрике «Открытый бюджет».

/ Министерство социального развития Мурманской области /
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