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06.09.2017 14:09

Открытие обновленного филиала Центральной городской библиотеки № 8 состоялось в областном центре

Елена Ямаш.

Сегодня в Мурманске на улице Свердлова после масштабного ремонта открылся филиал Центральной городской библиотеки № 8.
В торжественной церемонии принял участие глава  администрации  Андрей Сысоев. Капитального ремонта в здании не было С 1962 года - с момента открытия. Работы шли все лето. В интеллект-центре заменены конвекторы, обновлена система отопления, уложена кафельная плитка, поклеены обои, установлены светодиодные светильники. Модернизирована система вентиляции, старые окна заменены на современные стеклопакеты.
Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Мы 10 лет назад приняли решение, что все библиотеки города - героя должны быть реконструированы, И мы понимали уже тогда, что библиотеки должны поменяться по своему внутреннему содержанию. С одной стороны, сохранить свой статус любимого места отдыха мурманчан, но и приобрести новые качества - стать интеллект-центрами".
Всего - благодаря городской программе модернизации библиотек - уже обновлены 24 филиала во всех округах заполярной столицы.
Для удобства людей с ограниченными возможностями здоровья в этом интеллект-центре обустроена удобная входная группа с пандусом, расширены дверные проемы, оборудована специальная санитарная комната.
Директор Центральной городской библиотеки г. Мурманска Светлана Исаева: "У нас сейчас любой ремонт идет именно с точки зрения "Доступной среды", причем мы сотрудничаем с общественными организациями инвалидов, которые нам подсказывают, как лучше адаптировать эти пространства для доступной среды".
Читатель Вадим Грузднев: "Здесь поменялось вот это все. Вход поменялся, здесь все поменялось. Мне нравится".
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