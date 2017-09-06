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06.09.2017 14:10

В Заполярье подписаны двусторонние соглашения о сотрудничестве между руководителями медицинских и образовательных организаций

Елена Ямаш.

Сегодня впервые в Заполярье подписаны двусторонние соглашения о сотрудничестве между руководителями медицинских и образовательных организаций. С одной стороны - детская и взрослая городские больницы. С другой - средняя школа №5, Мурманский политехнический и международный лицеи. Совместная работа - в  рамках партпроектов "Единой России" "Здоровое поколение" и "Здоровье - детям". Цель - профессиональное ориентирование школьников профильных химико-биологических классов. Сотрудничество предусматривает несколько направлений. В том числе, пропаганда здорового образа жизни и подготовка к их участию в профильных соревнованиях и олимпиадах.
Главный врач ГОБУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" Евгений Тарбаев: "Уже в 11 классе при выборе целевого направления они должны знать - работать люди в детстве, или со взрослым населением, быть хирургом, терапевтом, анестезиологом. Может быть, кто-то из них хочет быть врачом - лаборантом. Все это они должны, конечно же, постичь и узнать".
Специалисты Мурманской городской клинической больницы организовали для ребят День открытых дверей. Рассказали о работе учреждения и провели экскурсию. Школьники получили возможность узнать изнутри о работе одной из ведущих клиник региона - от приемного покоя до отделений разного профиля.
Директор средней общеобразовательной школы №5 г. Мурманска Ирина Ускова: "Бывают случаи, когда уже получив диплом - человек приходит на работу и понимает, что это не его стезя. А в этой профессии как ни в какой другой это очень практическая направленность. Нельзя изучить эту науку только теорией, с помощью, Интерната, здесь нужно все потрогать, попробовать".
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