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06.09.2017 14:05

Реализовать свое право. Сегодня начинается досрочное голосование

Алексей Котович.

С сегодняшнего дня те жители региона, которые по каким-то причинам не смогут принять участие в выборах 10 сентября - могут реализовать свое право на голосование досрочно - на соответствующем избирательном участке. Напомним, в единый день голосования на территории Мурманской области состоятся муниципальные выборы - в Советы депутатов в поселке Видяево, Ковдорском районе, Териберке. Плюс довыборы в Мурманске, Никеле, Ревде и Варзуге. В региональном избиркоме предупреждают - несмотря на то, что в федеральных СМИ сейчас активно обсуждается вопрос о включении в число избирателей всех граждан проживающих по факту на территории голосования -  в Мурманской области действует ранее утвержденный порядок формирования списков.
Заместитель председателя Избирательной комиссии Мурманской области Елизавета Евсюкова: "Принять участие в голосовании могут только избиратели, у которых есть постоянная регистрация, постоянная прописка на территории избирательного округа. Потому что у нас участились звонки сейчас - спрашивают о том могут ли голосовать граждане с временной регистрацией. Еще раз обращаю внимание, что граждане с временной регистрацией голосовать на местных выборах не могут. Только те, у кого есть постоянная регистрация".
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