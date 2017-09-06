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06.09.2017 18:00

В Оленегорске в суд направлено уголовное дело по факту самовольного покидания осужденным места работы

Прокуратурой г. Оленегорска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя города Б., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.313 УК РФ (побег из места лишения свободы, совершенный лицом, отбывающим наказание или находящимся в предварительном заключении).
По версии органа предварительного расследования, Б. отбывал наказание в ФКУ КП-24 УФСИН России по Мурманской области. На основании договора возмездного оказания услуг между ФКУ КП-24 УФСИН России по Мурманской области и ООО «Завод Стройдеталей» о выполнении формовочных работ осужденный в соответствии со ст.103 УИК РФ был привлечен к указанным работам.
08 июня 2017 года в 08 часов 00 минут в соответствии с разнарядкой, утвержденной начальником ФКУ КП-24 УФСИН России по Мурманской области, осужденный был выведен с территории колонии и находился на производственном объекте ООО «Завод Стройдеталей» для выполнения работ.
Находясь на указанном объекте, Б. самовольно оставил определенный администрацией ФКУ КП-24 УФСИН России по Мурманской области объект проведения работ, после чего скрылся и покинул территорию г. Оленегорска.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий 08 июня 2017 года в 17 часов 40 минут осужденный был задержан сотрудниками УФСИН России по Мурманской области в г. Мурманске.
Мужчина свою вину в инкриминируемом ему преступлении признал в полном объеме и раскаялся в содеянном.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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