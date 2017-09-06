Конкурс творческих и исследовательских работ «Кольские летописи» стартовал!

В Кольском районе стартовал традиционный районный конкурс творческих и исследовательских работ «Кольские летописи».

Конкурс проводится по инициативе Управления образования администрации Кольского района и Храма Благовещения Пресвятой Богородицы города Колы в целях пробуждения познавательного интереса обучающихся к историческому и культурному наследию г. Колы и Кольского района, распространения знаний о православных страницах истории Кольского края.



К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных учреждений в возрасте 6 – 17 лет.



Для участия в конкурсе необходимо направить конкурсные работы по темам:

- «История моей семьи в истории Кольского района» (в рамках празднования 90-летия Кольского района);

- «Православная история Кольского края»;

- «Топонимика Кольского района»;

- «Школьные музеи».



Жюри конкурса определит лучшие работы в следующих номинациях: «Эссе», «Поэзия», «Рисунок», «Мультимедийная презентация», «Видеоролик», «Фотография».

Победители и призеры конкурса награждаются дипломами и ценными призами.

Церемония награждения состоится 23 сентября 2017 года в рамках торжественного районного мероприятия, посвященного 90-летию Кольского района.



/Управление образования администрации Кольского района/