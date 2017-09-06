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06.09.2017 13:40

Муниципалитетам Мурманской области предоставлены субвенции на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации

Министерство образования и науки Мурманской области предоставило муниципалитетам региона субвенции в размере 10196280,00 руб. на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования.

831 000,00

г.Апатиты с подведомственной территорией

515 780,00

г.Кировск с подведомственной территорией

460 000,00

Ковдорский район

700 000,00

г.Мончегорск с подведомственной территорией

3 100 000,00

г.Мурманск

800 000,00

г.Оленегорск с подведомственной территорией

200 000,00

ЗАТО Видяево

250 000,00

ЗАТО Заозерск

47 500,00

ЗАТО Островной

180 000,00

ЗАТО Александровск

1 052 000,00

Кандалакшский район

600 000,00

Кольский район

300 000,00

Ловозерский район

1 000 000,00

Печенгский район

160 000,00

Терский район

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