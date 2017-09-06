Муниципалитетам Мурманской области предоставлены субвенции на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации

Министерство образования и науки Мурманской области предоставило муниципалитетам региона субвенции в размере 10196280,00 руб. на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования.
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831 000,00
|
г.Апатиты с подведомственной территорией
|
515 780,00
|
г.Кировск с подведомственной территорией
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460 000,00
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Ковдорский район
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700 000,00
|
г.Мончегорск с подведомственной территорией
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3 100 000,00
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г.Мурманск
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800 000,00
|
г.Оленегорск с подведомственной территорией
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200 000,00
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ЗАТО Видяево
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250 000,00
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ЗАТО Заозерск
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47 500,00
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ЗАТО Островной
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180 000,00
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ЗАТО Александровск
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1 052 000,00
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Кандалакшский район
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600 000,00
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Кольский район
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300 000,00
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Ловозерский район
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1 000 000,00
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Печенгский район
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160 000,00
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Терский район