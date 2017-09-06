Муниципалитетам Мурманской области предоставлены субвенции на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации

Министерство образования и науки Мурманской области предоставило муниципалитетам региона субвенции в размере 10196280,00 руб. на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования.

831 000,00 г.Апатиты с подведомственной территорией 515 780,00 г.Кировск с подведомственной территорией 460 000,00 Ковдорский район 700 000,00 г.Мончегорск с подведомственной территорией 3 100 000,00 г.Мурманск 800 000,00 г.Оленегорск с подведомственной территорией 200 000,00 ЗАТО Видяево 250 000,00 ЗАТО Заозерск 47 500,00 ЗАТО Островной 180 000,00 ЗАТО Александровск 1 052 000,00 Кандалакшский район 600 000,00 Кольский район 300 000,00 Ловозерский район 1 000 000,00 Печенгский район 160 000,00 Терский район

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