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06.09.2017 17:20

Муниципалитетам региона предоставлены субвенции на оплату труда специалистов по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних

Министерство образования и науки Мурманской области предоставило муниципалитетам региона субвенции в размере 3391035,20 руб. на оплату труда специалистов по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних и расходы, связанные с организацией их работы
646 435,20

г.Апатиты с подведомственной территорией

40 000,00

Ковдорский район

225 000,00

г.Мончегорск с подведомственной территорией

800 000,00

г.Мурманск

63 500,00

г.Оленегорск с подведомственной территорией

75 500,00

г.Полярные Зори с подведомственной территорией

250 000,00

ЗАТО Александровск

281 400,00

ЗАТО Североморск

307 200,00

Кандалакшский район

300 000,00

Кольский район

23 000,00

Ловозерский район

279 000,00

Печенгский район

100 000,00

Терский район


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