Муниципалитетам региона предоставлены субвенции на оплату труда специалистов по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних

Министерство образования и науки Мурманской области предоставило муниципалитетам региона субвенции в размере 3391035,20 руб. на оплату труда специалистов по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних и расходы, связанные с организацией их работы

646 435,20

г.Апатиты с подведомственной территорией 40 000,00 Ковдорский район 225 000,00 г.Мончегорск с подведомственной территорией 800 000,00 г.Мурманск 63 500,00 г.Оленегорск с подведомственной территорией 75 500,00 г.Полярные Зори с подведомственной территорией 250 000,00 ЗАТО Александровск 281 400,00 ЗАТО Североморск 307 200,00 Кандалакшский район 300 000,00 Кольский район 23 000,00 Ловозерский район 279 000,00 Печенгский район 100 000,00 Терский район



Источник