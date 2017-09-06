Муниципалитетам региона предоставлены субвенции на оплату труда специалистов по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних

Министерство образования и науки Мурманской области предоставило муниципалитетам региона субвенции в размере 3391035,20 руб. на оплату труда специалистов по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних и расходы, связанные с организацией их работы
646 435,20
|
г.Апатиты с подведомственной территорией
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40 000,00
|
Ковдорский район
|
225 000,00
|
г.Мончегорск с подведомственной территорией
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800 000,00
|
г.Мурманск
|
63 500,00
|
г.Оленегорск с подведомственной территорией
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75 500,00
|
г.Полярные Зори с подведомственной территорией
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250 000,00
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ЗАТО Александровск
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281 400,00
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ЗАТО Североморск
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307 200,00
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Кандалакшский район
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300 000,00
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Кольский район
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23 000,00
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Ловозерский район
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279 000,00
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Печенгский район
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100 000,00
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Терский район