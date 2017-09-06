В Мурманской области телефонные мошенники обманули двух северян

В отдел полиции по Ковдорскому району МО МВД России «Полярнозоринский» обратился 55-летний местный житель с заявлением о совершенном в отношении него мошенничества.

Мужчина пояснил, что ему на мобильный телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником одной из телефонных компаний. Собеседник сообщил о выигрыше в сумме 85 тысяч рублей, и предложил мужчине приехать в Москву и получить денежные средства. После того, как потерпевший пояснил, что не может прибыть в указанный город, лже-представитель компании пояснил, что денежные средства могут быть переведены ему на карту. После того, как ковдорчанин сообщил реквизиты своей банковской карты злоумышленнику, с его счета была произведена оплата покупок в интернет-магазине на сумму около 8 тысяч рублей.

Еще одной потерпевшей стала 59-летняя жительница города Апатиты. На телефон потерпевшей пришло смс-сообщение информацией об оплате услуг с ее банковской карты в сумме 4.800 рублей. Затем ей позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сказал, что данная операция ошибочна. Чтобы ее отменить, необходимо сообщить реквизиты банковской карты и пароли. Северянка сообщила персональные данные карты, после чего со счета карты было похищено около 10 тысяч рублей.

По факту телефонных мошенничеств возбуждены и расследуются уголовные дела.

Полиция Мурманской области напоминает гражданам о необходимости быть бдительными и не сообщать никому реквизиты своих банковских карт.

Предупредите о возможных схемах мошеннических действий своих пожилых родственников, так как именно они чаще всего становятся жертвами злоумышленников.

Если есть подозрения, что Вы можете стать жертвой телефонного мошенничества необходимо срочно сообщить об этом в полицию по телефону 02.



/Пресс-служба УМВД России по Мурманской области/