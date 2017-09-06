Сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Мурманской области вернулись из служебной командировки

5 сентября в 22 часа 15 минут из служебной командировки вернулись сотрудники ОМОНа Управления Росгвардии по Мурманской области. Бойцы провели три месяца на территории Северо-Кавказского Федерального округа, где обеспечивали безопасность и охрану общественного порядка, принимали участие в контртеррористических операциях.

Встречал бойцов спецподразделения начальник штаба Управления Росгвардии по Мурманской области полковник Евгений Скребецкий, командир ОМОНа полковник полиции Владимир Романюк, заместители командира, сослуживцы, родные и друзья.

Командир прибывшего отряда майор полиции Алексей Мараков доложил начальнику штаба о прибытии и успешно выполненных задачах, стоявших перед отрядом. Евгений Скребецкий поблагодарил сотрудников за образцовое выполнение служебно-боевых и служебно-оперативных задач, высокий профессионализм и ответственность, а также отметил, что самое главное увидеть отряд в полном составе.

За период командировки сотрудники Росгвардии показали высокий уровень подготовки, слаженности и дисциплины. Благодаря сплоченности и взаимовыручке были выполнены все поставленные задачи.

После официальной части прозвучала команда «Вольно», и бойцы спецподразделения смогли обняться со своими родными и близкими.

Теперь росгвардейцев ждет отпуск, после которого они продолжат выполнять свои служебные обязанности.





/Управление Росгвардии по Мурманской области/