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06.09.2017 13:05

Сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Мурманской области вернулись из служебной командировки

5 сентября в 22 часа 15 минут из служебной командировки вернулись сотрудники ОМОНа Управления Росгвардии по Мурманской области. Бойцы провели три месяца на территории Северо-Кавказского Федерального округа, где обеспечивали безопасность и охрану общественного порядка,  принимали участие в контртеррористических операциях.
Встречал бойцов спецподразделения начальник штаба Управления Росгвардии по Мурманской области полковник Евгений Скребецкий, командир ОМОНа полковник полиции Владимир Романюк, заместители командира, сослуживцы, родные и друзья.
Командир прибывшего отряда майор полиции Алексей Мараков доложил начальнику штаба о прибытии и успешно выполненных задачах, стоявших перед отрядом. Евгений Скребецкий поблагодарил сотрудников за образцовое выполнение служебно-боевых и служебно-оперативных задач, высокий профессионализм и ответственность, а также отметил, что самое главное увидеть отряд в полном составе.
 За период командировки сотрудники Росгвардии показали высокий уровень подготовки, слаженности и дисциплины. Благодаря сплоченности и взаимовыручке были выполнены все поставленные задачи.
После официальной части прозвучала команда «Вольно», и бойцы спецподразделения смогли обняться со своими родными и близкими.
Теперь росгвардейцев ждет отпуск, после которого они продолжат выполнять свои служебные обязанности.


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