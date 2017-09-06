Учебная сессия в Мурманской областной очно-заочной школе дополнительного образования для одаренных детей "А-Элита" пройдет в октябре

В октябре 2017 года на базе ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» пройдет установочная (осенняя) сессия для обучающихся по дополнительной общеобразовательной программе продвинутого уровня «Мурманская областная очно-заочная школа дополнительного образования для одаренных детей «А-Элита».

Осенняя сессия состоится в два этапа: для обучающихся 10-х классов - со 02 по 05 октября 2017 года и для обучающихся 11-х классов - с 09 по 12 октября 2017 года.

Традиционно в Школу «А-Элита» зачисляются обучающиеся общеобразовательных организаций г. Мурманска и Мурманской области, являющиеся победителями и призерами регионального этапа всероссийской олимпиады школьников.

В текущем учебном году получили возможность зачисления в Школу «А-Элита» победители и призеры муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников.

Впервые Школа «А-Элита» открывает набор на обучение по программам олимпиадной подготовки на внебюджетной (платной) основе для тех школьников, кто еще не имеет высоких достижений в олимпиадных мероприятиях, но планирует сделать это в будущем.

Школа «А-Элита» существует с 1993 года, и основной целью является подготовка обучающихся Мурманской области к эффективному участию во всероссийской олимпиаде школьников по общеобразовательным предметам.

Обучающиеся Школы посещают лекции, практические и семинарские занятия, тренинги, решают олимпиадные задания повышенной сложности,

выполняют самостоятельные работы, участвуют в выездных сессиях и научно-познавательных мероприятиях.

В 2017 - 2018 учебном году в Школу «А-Элита» планируется принять 240 обучающихся 10-х и 11-х классов для обучения на бюджетной (бесплатной) и около 50 обучающихся на внебюджетной (платной) основе. Программой обучения предусмотрена углубленная подготовка по 12 общеобразовательным предметам: английский язык, биология, география, информатика, история, литература, математика, обществознание, русский язык, физика, химия и экология.











/ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»/