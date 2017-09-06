Губернатор Марина Ковтун провела рабочую встречу с председателем правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Мариной Гордеевой

Сегодня губернатор Марина Ковтун встретилась с председателем правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Мариной Гордеевой. Фонд является главным организатором стартовавшей в Мурманской области VIII всероссийской выставки-форума «Вместе – ради детей».



Приветствуя гостей, глава региона отметила, что для области большая честь принимать выставку-форум, тем более сейчас, на старте Десятилетия детства в России.



«В течение года мы серьёзно готовились к этому событию. Сама подготовка позволила нам ещё раз оценить наши возможности, профессиональный уровень наших специалистов, помогла составить целостную картину того, что делается на территориях. То есть – дополнительно способствовала развитию социальной сферы в регионе», – подчеркнула Марина Ковтун, добавив, что показателем её качества стал Диплом лидера профмастерства в номинации «Мы – вместе», завоёванный делегацией Мурманской области на VII выставке-форуме год назад.



В ходе встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества Фонда с Мурманской областью.





/ Управление по взаимодействию со СМИ /





