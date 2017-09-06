Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
06.09.2017 12:47

Губернатор Марина Ковтун провела рабочую встречу с председателем правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Мариной Гордеевой

Сегодня губернатор Марина Ковтун встретилась с председателем правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Мариной Гордеевой. Фонд является главным организатором стартовавшей в Мурманской области VIII всероссийской выставки-форума «Вместе – ради детей».

Приветствуя гостей, глава региона отметила, что для области большая честь принимать выставку-форум, тем более сейчас, на старте Десятилетия детства в России.

«В течение года мы серьёзно готовились к этому событию. Сама подготовка позволила нам ещё раз оценить наши возможности, профессиональный уровень наших специалистов, помогла составить целостную картину того, что делается на территориях. То есть – дополнительно способствовала развитию социальной сферы в регионе», – подчеркнула Марина Ковтун, добавив, что показателем её качества стал Диплом лидера профмастерства в номинации «Мы – вместе», завоёванный делегацией Мурманской области на VII выставке-форуме год назад.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества Фонда с Мурманской областью.


/ Управление по взаимодействию со СМИ /
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.85
Евро = 68.78
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.