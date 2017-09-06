В Печенгском районе полицейскими раскрыта кража ювелирных изделий

В ОМВД России по Печенгскому району обратилась жительница пос. Никель 1969 года рождения с заявлением о краже из ее квартиры ювелирных украшений на общую сумму 39 тысяч рублей. По словам потерпевшей, в хищении она подозревает слесаря, который в конце августа делал ремонт сантехники в ее квартире. Мужчина имел свободный доступ в помещение, так как ремонтные работы делались днем, пока хозяйка квартиры находилась на работе.

Сотрудники полиции установили и опросили подозреваемого в краже. Ранее судимый за грабеж мужчина 1977 года рождения признался в деянии. Он пояснил, что шкатулку с украшениями он нашел, когда искал в шкафу монетку, которая ему потребовалась для ремонта.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание за данное преступление – лишение свободы на срок до 5 лет. Похищенные украшения злоумышленник уже успел продать, а денежные средства потратил по своему усмотрению.



В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.





/Пресс-служба УМВД России по Мурманской области/