Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
06.09.2017 15:30

В Печенгском районе полицейскими раскрыта кража ювелирных изделий

В ОМВД России по Печенгскому району обратилась жительница пос. Никель 1969 года рождения с заявлением о краже из ее квартиры ювелирных украшений на общую сумму 39 тысяч рублей. По словам потерпевшей, в хищении она подозревает слесаря, который в конце августа делал ремонт сантехники в ее квартире. Мужчина имел свободный доступ в помещение, так как ремонтные работы делались днем, пока хозяйка квартиры находилась на работе.
Сотрудники полиции установили и опросили подозреваемого в краже. Ранее судимый за грабеж мужчина 1977 года рождения признался в деянии. Он пояснил, что шкатулку с украшениями он нашел, когда искал в шкафу монетку, которая ему потребовалась для ремонта.
По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание за данное преступление – лишение свободы на срок до 5 лет. Похищенные украшения злоумышленник уже успел продать, а денежные средства потратил по своему усмотрению.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.


/Пресс-служба УМВД России по Мурманской области/
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.85
Евро = 68.78
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.