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06.09.2017 12:40

В Терском районе возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи биоресурсов

В Мурманской области продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Путина». Сотрудники полиции патрулируют реки и озера, акватории заливов Кольского полуострова с целью пресечения фактов незаконной добычи водных биологических ресурсов.

В ходе очередного рейда полицейскими был пресечен факт незаконной добычи биоресурсов в Терском районе. Житель города Мурманска незаконно установил ставную сеть на реке Оленица, перегородив реку от одного берега до другого. С помощью незаконного орудия лова мужчина осуществил незаконную добычу рыбы, за что и был задержан сотрудниками полиции. По словам браконьера, о том, что осуществлять вылов рыбы сетями запрещено, он знал, тем не менее, надеясь на удаленность водоема, понадеялся на удачу.  

В отношении ранее не судимого 60-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по  ч.1 ст. 256  УК РФ, орудие промысла изъято. В отношении пенсионера избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

 

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