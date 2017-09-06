Пожарно-спасательные подразделения Мурманской области ликвидировали пожар в Туломе

Сегодня в 01:53 мин. на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании в гаражах по адресу: с.п. Тулома, ул. Сафонова 7, АГК «Медвежка». В результате пожара сгорели полностью два гаража и автомобиль «Волга», повреждены и выгорели внутри три гаража. На месте пожара работали три пожарно-спасательных подразделения (12 чел. личного состава, 4 ед. техники). Причины пожара устанавливаются.



Информационные материалы подготовлены ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области»



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