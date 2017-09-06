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06.09.2017 15:00

Артисты областного драмтеатра отправятся в Минькино со спектаклем «Гонза и волшебные яблоки»

13 сентября перед открытием 79-го театрального сезона артисты Мурманского областного драматического театра отправятся в Минькино.
На сцене Минькинской коррекционной школы-интерната будет показан спектакль  «Гонза и волшебные яблоки».  
Сказку «Гонза и волшебные яблоки» написала Майя Береговая по мотивам «Озорных сказок» чешского писателя, графика, живописца Йозефа Лады, Й. Лада обладал удивительным, солнечным талантом — писать смешные и веселые сказки, песни. Его иллюстрации всегда вызывают улыбку. В книгах Й. Лады даже злодеи совсем не страшные, ведут себя как обыкновенные люди. Сказка не имеет границ, случается везде. Так и герои нашей сказки — Гонза, бедный юноша, непутевый, бесхитростный простак  и принцесса Веленка, дерзкая девчонка, не любившая учиться, так узнаваемы…
Они и получают по заслугам. Конечно, юные герои, пройдя через испытания, справятся со своими недостатками, поймут, что доброта, трудолюбие, сострадание побеждают зло и глупость. 
Начало сказки в 13.30

/Мурманский областной драматический театр/
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