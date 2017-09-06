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06.09.2017 14:45

Районный конкурс юных чтецов «Люблю тебя, край мой родной», посвященный 90-летию Кольского района

По 15 сентября 2017 года для детей старшего дошкольного возраста муниципальных дошкольных образовательных учреждений проводится районный конкурс юных чтецов «Люблю тебя, край мой родной», посвященный 90-летию Кольского района.
Конкурс проводится в целях формирования интереса и потребности в художественном чтении, выявлении и поддержки талантливых детей, а также воспитания положительного эмоционального отношения к литературным поэтическим произведениям и любви к малой родине.

Конкурс проводится в два этапа:
-  по 14 сентября (отборочный этап) - во всех муниципальных дошкольных образовательных учреждениях;
- 15 сентября (финальный этап) – на базе МДОУ детского сада № 4 г.Кола.

Победители и призеры конкурса награждаются дипломами и ценными призами.
Церемония награждения состоится 23 сентября 2017 года в рамках торжественного районного мероприятия, посвященного 90-летию Кольского района.

/Управление образования администрации Кольского района/
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