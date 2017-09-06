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06.09.2017 12:25

Из гонки «Арктик Трофи» временно выбыл еще один экипаж

Борьба за первенство в гонках «Арктик Трофи» все напряженней. Накануне на бездорожье Кировско-апатитского района состоялся третий этап и  по его итогам кардинально изменился список лидеров. Всего 3 сентября из Кандалакши в трофи-рейд отправились, напомним, тринадцать команд. Однако сейчас «в строю» - одиннадцать.
«Темная лошадка» - команда апатитчан, которая не уступала по скорости двум чемпионским экипажам из Москвы – так и не добралась до финиша, повредив радиатор.
«Команду из Апатитов не пустил на финиш полуторатонный валун, притаившийся в луже, - рассказал директор клуба «Арктик Трофи», - правда, лужа была с небольшое озеро. Поэтому остались чиниться в лесу».
В итоге первыми, как и в прошлом этапе, финишировали две столичные команды. Однако у одной из них шансы на победу резко снизились: по пути у «Нимала» дала сбой коробка передач. Чемпионов России это не остановило – по словам Владимира Ежова, впервые за всю историю «Арктик Трофи» машина после повреждения продолжила путь задним ходом и таким же образом пересекла финиш.
Другой вопрос – успеют ли участники отремонтировать свою «Toyota Land Cruiser» до следующего старта. От этого зависит, на что претендовать российско-норвежскому «Викингу», который с начала соревнований преследует москвичей и апатитчан. Из-за оставшейся в лесу «Темной лошадки», иностранный экипаж взял третье место, освободив четвертое для нового лидера – мурманской команды «Гольфстрим». Скорее всего, участники уже прониклись известной, но пока не «заезженной» в трофи-рейдах  мудростью: «Тише едешь – дальше будешь». По наблюдению организаторов, в первом этапе они мчались с немалой для бездорожья скоростью – около 80 км/ч, а «сейчас аккуратно крадутся».
Четвертый этап, который прибавит спортивных интриг, стартует завтра в районе базы «Куэльпорр» в Хибинах. Ну, а сегодня – день ремонтов  и отдыха:  участники «Арктик Трофи» планируют экскурсию на Кировский подземный рудник. Возможно, к ним успеют присоединиться норвежцы из команды «All Black», которые сейчас выбираются из леса. Выбыв еще на втором этапе и проведя больше суток в глуши, они все же смогли завести свой «Mersedes».

/Пресс-служба «Арктик Трофи»/
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