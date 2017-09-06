Готовность к отопительному периоду объектов Минобороны на территории Мурманской области составляет 100%

Готовность объектов Минобороны России к зиме на территории Мурманской области – военных городков Северного флота и воинских частей центрального подчинения расквартированные на территории Мурманской области готовы к зиме на 100 %.

Работы проведены на территории 193 военных городков силами 5 филиалов Федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) «Центральное жилищно-коммунальное управление» (ЦЖКУ).

На территории Мурманской области специалистами ФГБУ «ЦЖКУ» подготовлено 1,972 тыс. объектов жилищно-казарменного фонда общей площадью 1,37 млн. м2., 172 котельные, 32 центральных тепловых пункта и 431 км. тепловых сетей, 55 артезианских скважин, 64 водонасосных и канализационных станций, 340 км сетей водоснабжения и водоотведения.

Подготовка фондов была организована в соответствии с внутриведомственными приказами и утвержденными планами подготовки военных городков к предстоящему отопительному периоду.

Для контроля за ходом подготовки объектов к зимнему периоду эксплуатации, а также для оперативного устранения аварийных ситуаций во всех подразделениях ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ на территории Мурманской области создана и уже действует оперативно-диспетчерская служба, сформированы 11 аварийно-ремонтных бригад в составе 129 чел., которые укомплектованы необходимым инструментом, средствами малой механизации, автотранспортом, специальной и инженерной техникой.

В целях обеспечения ведомственных котельных, расположенных на территории Мурманской области завершена поставка топлива, на сегодняшний день нормативные запасы уже составляют по ЖКТ и ТКТ – 100 % от норматива.



/Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации/