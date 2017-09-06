Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
06.09.2017 12:10

Готовность к отопительному периоду объектов Минобороны на территории Мурманской области составляет 100%

Готовность объектов Минобороны России к зиме на территории Мурманской области – военных городков Северного флота и воинских частей центрального подчинения расквартированные на территории Мурманской области готовы к зиме на 100 %.
Работы проведены на территории 193 военных городков силами 5 филиалов Федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) «Центральное жилищно-коммунальное управление» (ЦЖКУ).
На территории Мурманской области специалистами ФГБУ «ЦЖКУ» подготовлено 1,972 тыс. объектов жилищно-казарменного фонда общей площадью 1,37 млн. м2., 172 котельные, 32 центральных тепловых пункта и 431 км. тепловых сетей, 55 артезианских скважин, 64 водонасосных и канализационных станций, 340 км сетей водоснабжения и водоотведения.
Подготовка фондов была организована в соответствии с внутриведомственными приказами и утвержденными планами подготовки военных городков к предстоящему отопительному периоду.
Для контроля за ходом подготовки объектов к зимнему периоду эксплуатации, а также для оперативного устранения аварийных ситуаций во всех подразделениях ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ на территории Мурманской области создана и уже действует оперативно-диспетчерская служба, сформированы 11 аварийно-ремонтных бригад в составе 129 чел., которые укомплектованы необходимым инструментом, средствами малой механизации, автотранспортом, специальной и инженерной техникой.
В целях обеспечения ведомственных котельных, расположенных на территории Мурманской области завершена поставка топлива, на сегодняшний день нормативные запасы уже составляют по ЖКТ и ТКТ – 100 % от норматива.

/Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации/
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.85
Евро = 68.78
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.