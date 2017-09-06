Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
06.09.2017 14:30

В Мурманской области пройдет фестиваль клубного танца и брейк-данса «Пит-стоп»

9 сентября стартует финал Открытого молодежного фестиваля клубного танца и брейк-данса «Пит-стоп», который проводится в рамках X Мурманского открытого регионального фестиваля поддержки и развития молодежного творчества «ТРАССА».
С 14.00 в клубе «Ледокол» начнется регистрация участников на мастер-класс приглашенного специалиста, в рамках которого также состоится жеребьевка. 10 сентября пройдут финалы направлений «Хип-хоп», «Брейк» и «Хаус», регистрация на которые начнется в клубе «Ледокол» с 10.00. В состав жюри в этом году будет входить Макс Шушкевич, постановщик команд «Abzats Crew» и «Abzats Production», основатель школы «Abzats Crew DC», победитель крупных всероссийских и международных соревнований, например «UDO 2012», «Hip Hop International Russia 2011», «MOVE CUP BATTLE», «Millenium International Festival» и многих других.
Организаторы обращают внимание потенциальных участников фестиваля, что подать заявку на участие в фестивале «Пит-стоп» можно в АИС «Молодежь России», а также зарегистрироваться непосредственно в день проведения фестиваля.
Напоминаем, что X Мурманский открытый региональный фестиваль поддержки и развития молодежного творчества «ТРАССА» проводится в Мурманской области с 2008 года. Организатором фестиваля выступает Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.
Подробнее о площадках фестиваля в 2017 году можно узнать на молодежном портале «Чердак» и в сообществе «ВКонтакте».


/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области /
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.85
Евро = 68.78
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.