В Мурманской области пройдет фестиваль клубного танца и брейк-данса «Пит-стоп»

9 сентября стартует финал Открытого молодежного фестиваля клубного танца и брейк-данса «Пит-стоп», который проводится в рамках X Мурманского открытого регионального фестиваля поддержки и развития молодежного творчества «ТРАССА».

С 14.00 в клубе «Ледокол» начнется регистрация участников на мастер-класс приглашенного специалиста, в рамках которого также состоится жеребьевка. 10 сентября пройдут финалы направлений «Хип-хоп», «Брейк» и «Хаус», регистрация на которые начнется в клубе «Ледокол» с 10.00. В состав жюри в этом году будет входить Макс Шушкевич, постановщик команд «Abzats Crew» и «Abzats Production», основатель школы «Abzats Crew DC», победитель крупных всероссийских и международных соревнований, например «UDO 2012», «Hip Hop International Russia 2011», «MOVE CUP BATTLE», «Millenium International Festival» и многих других.

Организаторы обращают внимание потенциальных участников фестиваля, что подать заявку на участие в фестивале «Пит-стоп» можно в АИС «Молодежь России», а также зарегистрироваться непосредственно в день проведения фестиваля.

Напоминаем, что X Мурманский открытый региональный фестиваль поддержки и развития молодежного творчества «ТРАССА» проводится в Мурманской области с 2008 года. Организатором фестиваля выступает Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.

Подробнее о площадках фестиваля в 2017 году можно узнать на молодежном портале «Чердак» и в сообществе «ВКонтакте».





/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области /