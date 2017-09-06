В заполярной столице состоится областная акция «Голубь мира», посвященная международному Дню мира, Дню солидарности в борьбе с терроризмом

21 сентября 2017 года в 10.30 на базе центра дополнительного образования «Лапландия» состоится областная акция «Голубь мира», посвященная международному Дню мира, Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
Целью акции является воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и развития активной гражданской позиции обучающихся образовательных организаций Мурманской области.
В рамках Акции предусмотрено:
- торжественная линейка «Голубь мира»;
- мини- акция «Дерево мира»;
- проведение станционной игры «Мы выбираем мир»: спортивные соревнования «Сильные, смелые, умелые», решение кроссворда «Вы обнаружили подозрительный предмет», собирание пазла «Мир без войны», написание эссе «Я и экстремальная ситуация»;
- видеолекторий: «Будьте бдительны». Тренинг с модератором;
- подведение итогов.
К участию в акции приглашаются обучающиеся общеобразовательных организаций 14-16 лет. Дополнительную информацию можно узнать на сайте учреждения: http://www.laplandiya.org/
/ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»/