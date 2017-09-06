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06.09.2017 10:41

В Мурманске поддержали развитие скандинавской ходьбы

Как стало известно из социальных сетей, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Игорь Морарь оказал финансовую поддержку физкультурно-спортивному клубу «Парсек». Благодаря выделенным деньгам, в Мурманске появится еще одна группа для занятия северной (скандинавской) ходьбой, которая в последнее время стремительно набирает популярность, в особенности среди старшего поколения. Занятия будут проходить в самом центре города в сквере на улице Ленинградской.

«У нас совсем немного секций, кружков, в которых спортом могло бы заниматься старшее поколение мурманчан. Хотя физическая активность с возрастом не теряет своей актуальности. Именно поэтому я решил поддержать проект по открытию группы обучения скандинавской ходьбе» – пояснил Игорь Морарь.

«Мы часто говорим о поддержке спорта среди детей и молодежи, но забываем о необходимости развития спорта среди старшего поколения. Конечно, это не спорт ради высоких достижений, это спорт ради здоровья и долголетия, а это, наверное, даже более важно, чем любые рекорды. Поэтому я очень рад, что при моей поддержке в нашем городе появится группа по северной ходьбе, в которой смогут заниматься люди любого возраста», – пояснил Игорь Морарь.

Напомним, что это не первый случай, когда Игорь Морарь оказывает финансовую поддержку различным социальным проектам. Ранее заместитель председателя Совета депутатов уже помогал в организации турнира по стритболу, а также выделил деньги юной мурманской шахматистке для поездки на чемпионат Европы по шахматам в Румынии.
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