Энергосервисный контракт позволит Североморску сэкономить более 38 миллионов рублей на уличном освещении

Заместитель губернатора Евгений Никора в составе межведомственной комиссии по вопросам подготовки к отопительному периоду провёл проверку подготовки к отопительному сезону 2017/2018 года в ЗАТО г. Североморск.



Заместитель главы региона отметил, что в целом подготовка к отопительному периоду осуществляется в плановом режиме, в соответствии с графиком. Также Евгений Никора подчеркнул, что в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в ЗАТО г. Североморск участвует 31 объект, общая сумма выделенных средств составляет 34,3 млн рублей. Кроме того, обозначена важность вопроса о погашении задолженности потребителями за предоставленные ресурсоснабжающими организациями услуги.



В ходе проверки были заслушаны доклады представителей администрации ЗАТО г. Североморска, ресурсоснабжающих и управляющих организаций, отдела судебных приставов и прокуратуры Мурманской области о текущем состоянии хода подготовки к зиме, о проведении запланированных работ по подготовке котельных к отопительному периоду, о готовности жилищного фонда.



Администрацией ЗАТО г. Североморск и энергоснабжающей организацией подписан «Энергосервисный контракт на осуществление действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации сетей уличного освещения в ЗАТО г. Североморск», целью которого является снижение потребления электрической энергии наружным освещением. Показатель экономии электроэнергии за период действия контракта до 2025 года должен составить не менее 38 млн рублей. В рамках контракта будет проведен ряд энергосберегающих мероприятий. В частности, замена 1744 светильников на энергоэффективные, установка 30 блоков автоматизированной системы управления наружным освещением, обустройство центрального диспетчерского пункта с программным обеспечением, защищенным от несанкционированного доступа.



Кроме того, в ходе проверки отмечена положительная работа службы судебных приставов с ресурсоснабжающими организациями, а также взыскание задолженности за коммунальные услуги на контрольно-пропускном пункте ЗАТО г. Североморск. Сотрудники службы судебных приставов эффективно использовали аппаратно-программный комплекс для автоматического выявления автомобилей, владельцы которых имеют задолженность по налогам и штрафам. Выработан ряд предложений по увеличению эффективности работы службы судебных приставов.





/ Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области /