Прокуратурой возбуждено производство по делу об административном правонарушении за публичное демонстрирование нацистской символики

В ходе проведения проверки по информации, поступившей от УФСБ России по Мурманской области, Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах установлено, что жителем ЗАТО п. Видяево на личной странице в социальной сети «В контакте» в открытом доступе были размещены фотографии, содержащие нацистскую символику, публичное демонстрирование которой запрещено федеральными законами.



По результатам проверки в отношении данного гражданина возбуждено производство об административном правонарушении по ч.1 ст.20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами).



Максимальное наказание, которое предусматривает санкция данной статьи - административный арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией предмета административного правонарушения.



В настоящее время материалы дела направлены прокурором в районный суд.



Рассмотрение дела находится на контроле в прокуратуре.



/ Прокуратура Мурманской области/