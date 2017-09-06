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06.09.2017 11:16

Работу делегаций – участников VIII Всероссийской выставки-форума «Вместе – ради детей! Вместе с семьей» оценит Экспертный клуб

Работу участников выставки-форума, представленные ими технологии и методики внимательно изучат и оценят члены Экспертного клуба. В его состав вошли представители федеральных и региональных органов власти, ведущие российские эксперты в сфере поддержки семьи и детства, члены общественных организаций, специалисты из регионов. Мурманскую область в составе Экспертного Совета представит первый заместитель министра социального развития Светлана Виденеева.

8 сентября на заключительной стратегической сессии будут подведены итоги выставки-форума, а лучшие практики субъектов отмечены дипломами.

VIII Всероссийская выставка-форума «Вместе – ради детей!» организована Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и Правительством Мурманской области. Мероприятия проходят 6-8 сентября в Мурманске, Кольском районе, Мончегорске и Североморске.


/ Министерство социального развития Мурманской области /
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