Работу делегаций – участников VIII Всероссийской выставки-форума «Вместе – ради детей! Вместе с семьей» оценит Экспертный клуб

Работу участников выставки-форума, представленные ими технологии и методики внимательно изучат и оценят члены Экспертного клуба. В его состав вошли представители федеральных и региональных органов власти, ведущие российские эксперты в сфере поддержки семьи и детства, члены общественных организаций, специалисты из регионов. Мурманскую область в составе Экспертного Совета представит первый заместитель министра социального развития Светлана Виденеева.



8 сентября на заключительной стратегической сессии будут подведены итоги выставки-форума, а лучшие практики субъектов отмечены дипломами.



VIII Всероссийская выставка-форума «Вместе – ради детей!» организована Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и Правительством Мурманской области. Мероприятия проходят 6-8 сентября в Мурманске, Кольском районе, Мончегорске и Североморске.





/ Министерство социального развития Мурманской области /