Новости УФССП России по Мурманской области

В межрайонном специализированном отделе судебных приставов по особым исполнительным производствам на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании уголовного штрафа, как основного вида наказания, в размере 60 тысяч рублей в отношении жителя г. Оленегорска, осужденного по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, не опасное для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением последним своих должностных обязанностей»).

Судебный пристав лично вручил осужденному копию постановления о возбуждении исполнительного производства и разъяснил положения ст. 32 УИК РФ о замене штрафа иным видом наказания, в случае неисполнения решения суда об уплате штрафа. Также должнику было разъяснено право на обращение в суд, вынесший приговор, с ходатайством о предоставлении рассрочки уплаты штрафа, предусмотренное ст. 31 УИК РФ, которым он не воспользовался.

Судебный пристав осуществлял неоднократные выходы по адресу проживания осужденного, но застать его дома не представилось возможным, на извещения судебного пристава он не реагировал, скрывался. Уголовный штраф не оплатил. Судебный пристав обратился в суд с представлением о замене штрафа на более строгое наказание. Представление судебного пристава было удовлетворено судом.

Суд заменил мужчине наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей на 360 часов обязательных работ. Теперь мужчина будет бесплатно заниматься общественно полезной работой.





/Пресс-служба УФССП России по Мурманской области/