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06.09.2017 13:00

Торжественное открытие выставки «Красный. Живопись, народное и декоративно-прикладное искусство из собрания Русского музея» в Мурманске

8 сентября в 17.00 в Выставочном зале Мурманского областного художественного музея (г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. 3, 2 этаж) состоится торжественное открытие выставки «Красный. Живопись, народное и декоративно-прикладное искусство из собрания Русского музея».
Экспозиция будет посвящена красному цвету в отечественном изобразительном и народном искусстве. 77 произведений живописи и прикладного творчества – от Древней Руси до нашего времени - продемонстрируют зрителю, как выдающиеся мастера разных эпох использовали декоративные возможности и символику красного цвета, олицетворявшего, с одной стороны, красоту и нарядность, а с другой – страсть, кровь и революционные потрясения.
Центральное место на выставке займут произведения знаменитых мастеров XIX – начала XX веков, которые представят эволюцию русского искусства от романтизма до символизма и авангарда: Алексея Венецианова, Федора Моллера, Николай Ге, Архипа Куинджи и других классиков академической и реалистической живописи. С революционными переменами в искусстве начала XX столетия публику познакомят полотна Кузьмы Петрова-Водкина, Давида Бурлюка, Мартироса Сарьяна, Натана Альтмана, Ильи Машкова – художников, чье творчество связано с эпохой исторического перехода от императорской России к России советской.
Многообразие советского искусства будет представлено произведениями Давида Штеренберга, Гелия Коржева, Роберта Фалька, Александра Герасимова, Владимира Лебедева.
На выставке будут представлены также картины современных художников: Дмитрия Шагина, Геннадия Устюгова, Олега Котельникова и других.
С 9 сентября выставка будет открыта для посетителей музея и будет работать до 26 ноября.

/Комитет по культуре и искусству Мурманской области/
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