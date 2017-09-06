В Заполярье стартует конкурс «Народный участковый – 2017»

С 11 сентября в Заполярье стартует первый этап Всероссийского конкурса «Народный участковый», который проводится ежегодно МВД России.

Проект «Народный участковый» - это пример открытого, партнерского взаимодействия органов внутренних дел и общества в оценке работы сотрудников одной из самых важных полицейских профессий. Лучших участковых выберут непосредственно те, чей покой они охраняют – жители Мурманской области. Любой желающий может выбрать того сотрудника, который, на его взгляд, наиболее полно отвечает званию участкового уполномоченного полиции, и проголосовать за него.

Конкурс состоится в три этапа. Первый этап проводится на районном уровне с 11 по 20 сентября текущего года. Для того, чтобы граждане смогли получить полное представление о каждом претенденте на звание «Народный участковый», на официальном Интернет-сайте УМВД России по Мурманской области размещена информация об участковых уполномоченных полиции, принимающих участие в первом этапе конкурса, с разбивкой по территориальным органам внутренних дел региона.

Победители первого этапа конкурса определятся большинством голосов граждан, набранных по итогам онлайн-голосования на сайте УМВД России по Мурманской области. Далее борьба между победителями продолжится во втором этапе конкурса – уже региональном – 7 по 16 октября в формате он-лайн голосования. Лучший участковый Мурманской области будет принимать участие в финальном этапе конкурса, который пройдет в форме он-лайн голосования на официальном сайте МВД России.

Награждение лучших из лучших участковых и вручение главного приза Всероссийского конкурса «Народный участковый» состоится в торжественной обстановке в канун профессионального праздника 17 ноября – Дня участкового уполномоченного полиции.



/Пресс-служба УМВД России по Мурманской области/



