Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
06.09.2017 13:30

В Заполярье стартует конкурс «Народный участковый – 2017»

С 11 сентября в Заполярье стартует первый этап Всероссийского конкурса «Народный участковый», который проводится ежегодно МВД России.
Проект «Народный участковый» - это пример открытого, партнерского взаимодействия органов внутренних дел и общества в оценке работы сотрудников одной из самых важных полицейских профессий. Лучших участковых выберут непосредственно те, чей покой они охраняют – жители Мурманской области. Любой желающий может выбрать того сотрудника, который, на его взгляд, наиболее полно отвечает званию участкового уполномоченного полиции, и проголосовать за него.
Конкурс состоится в три этапа. Первый этап проводится на районном уровне с 11 по 20 сентября текущего года. Для того, чтобы граждане смогли получить полное представление о каждом претенденте на звание «Народный участковый», на официальном Интернет-сайте УМВД России по Мурманской области размещена информация об участковых уполномоченных полиции, принимающих участие в первом этапе конкурса, с разбивкой по территориальным органам внутренних дел региона.
Победители первого этапа конкурса определятся большинством голосов граждан, набранных по итогам онлайн-голосования на сайте УМВД России по Мурманской области. Далее борьба между победителями продолжится во втором этапе конкурса – уже региональном –  7 по 16 октября в формате он-лайн голосования. Лучший участковый Мурманской области будет принимать участие в финальном этапе конкурса, который пройдет в форме он-лайн голосования на официальном сайте МВД России.
Награждение лучших из лучших участковых и вручение главного приза Всероссийского конкурса «Народный участковый» состоится в торжественной обстановке в канун профессионального праздника 17 ноября – Дня участкового уполномоченного полиции.

/Пресс-служба УМВД России по Мурманской области/
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.85
Евро = 68.78
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.