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06.09.2017 10:35

За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 3 ДТП c пострадавшими

За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в котором 3 человека получили травмы.

05 сентября около 7 часов 30 минут в Мурманске на проспекте Кирова водитель, управляя автомобилем «Киа», потерял контроль над управлением транспортного средства, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с металлическим ограждением с последующим наездом на световую опору. В результате происшествия 26-летний водитель автомобиля «Киа» госпитализирован в медицинское учреждение.

05 сентября около 11 часов 20 минут на 1 км автодороги «Кировск-Титан» водитель автомобиля «Опель» при повороте налево не справился с управлением и допустил съезд с дороги в правый придорожный кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате ДТП 71-летняя пассажирка автомобиля «Опель» госпитализирована в медицинское учреждение.

05 сентября около 12 часов 20 минут в Апатитах водитель, управляя транспортным средством «Шевроле», допустил наезд на велосипедиста, который в нарушение правил дорожного движения перед поворотом налево заблаговременно не занял крайнее левое положение на проезжей части. В результате ДТП 79-летний велосипедист обслужен амбулаторно.

/УГИБДД УМВД России по Мурманской области/
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