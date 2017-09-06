Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
06.09.2017 12:30

В Мурманской области продолжается реализация программы для предпринимателей «Бизнес класс»

С 15 сентября на территории Мурманской области стартует образовательная программа для предпринимателей «Бизнес класс».
В основе программы лежат практические знания и навыки в самых разных областях – от финансовой и юридической грамотности до современных цифровых инструментов – передаваемые участникам успешными предпринимателями и бизнес-экспертами в формате емких видеоуроков, вебинаров и очного взаимодействия.
При регистрации в программе участникам необходимо выбрать одну из двух траекторий обучения: «Я хочу начать собственный бизнес» и «Я хочу развивать существующий бизнес».
В зависимости от выбранного направления, зарегистрированным пользователям будет предложен курс с учетом их основных интересов и потребностей. Опытные предприниматели займутся анализом и оценкой слабых сторон своих компаний, развитием бизнес-навыков, оптимизацией своего дела и стратегией его продвижения. Начинающие присоединятся к программе, направленной на создание бизнес-плана, открытие и развитие собственного дела с нуля. Данные программы траекторий уникальны и разработаны российскими деловыми экспертами.
Самые активные участники проекта будут прикреплены к наставникам, которые помогут им делать первые шаги на пути развития или создания своего дела.
Продолжительность программы – пять месяцев. Регистрация для участия открыта на сайте программы.
По завершении проекта участники узнают, какие методы и инструменты смогут помочь им вывести бизнес на новый уровень, научатся применять их на практике. Начинающие предприниматели получат пошаговый план для открытия своего дела, а также практические знания для его развития.
Программа «Бизнес класс» – это возможность поверить свои силы и возможности, также научиться масштабно и системно подходить к развитию своего дела.

/ Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области /
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.85
Евро = 68.78
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.