В Мурманске начинает работу Всероссийская выставка-форум «Вместе – ради детей!»

Сегодня в Мурманске начинаются мероприятия VIII Всероссийской выставки-форума «Вместе – ради детей!», организованной московским Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и Правительством Мурманской области.



По данным Министерства социального развития Мурманской области, на выставку-форум в Мурманск приедут представители 56 субъектов Российской Федерации, 20 муниципальных образований и 20 негосударственных организаций – всего почти 600 делегатов от Дальнего Востока до южных регионов страны.



Выставка-форум является федеральной диалоговой площадкой. Здесь создается уникальное пространство для демонстрации результатов программной и проектной деятельности – это программы фонда, программы субъектов Российской Федерации, проекты некоммерческих организаций, государственных учреждений, муниципальных образований и др. Участники смогут обменяться практикой эффективных решений в сфере поддержки детства, ознакомиться с лучшим опытом в этой сфере, с формированием и поддержкой профессиональных сообществ, межведомственных и межсекторных команд, повысить профессиональную компетентность.



К проведению форума активно подключились муниципалитеты Мурманской области. В частности, сегодня, в первый день форума, его участники посетят учреждения социального обслуживания и образовательные учреждения в Мурманске, Кольском районе, Мончегорске и Североморске.



Выставочные экспозиции субъектов Российской Федерации, грантополучателей фонда, которые разместились в Ледовом дворце Мурманска, представляют опыт и результаты реализации софинансируемых фондом программ и проектов, работы служб детского телефона доверия, информационные материалы об участии в акциях и мероприятиях Фонда, а также другие практики программной и проектной деятельности, направленной на решение проблем детей и семей с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации.



Деловая программа выставки-форума включает более 100 мероприятий. Это тематические пленарные сессии с участием представителей федеральных и региональных органов власти, российских и международных экспертов; экспертные сессии («круглые столы», профессиональные и консультационные семинары и др.); специальную сессию от экспертов и экспертных партнёрских организаций фонда («круглые столы», мастер-классы и др.); сессию партнёров и грантополучателей фонда (мастер-классы, тренинги, семинары и др.); программу профессиональных презентаций участников выставки-форума; работу зала для демонстрации видео-презентаций и видеоматериалов участников; работу Экспертного клуба выставки-форума и др.



Торжественное открытие VIII Всероссийской выставки-форума «Вместе – ради детей!» состоится 7 сентября в 9.30 в Ледовом дворце Мурманска.



Выставка-форум проходит при поддержке и с участием представителей Федерального Собрания Российской Федерации, Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, Правительства Российской Федерации, Минобрнауки России, МВД России, ФСКН России, ФСИН России, Общественной палаты Российской Федерации.



Подробная информация о форуме, программа его мероприятий размещена на сайте Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации







/ Министерство социального развития Мурманской области /