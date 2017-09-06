Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
06.09.2017 11:45

В УФСИН России по Мурманской области определили лучших стрелков из автомата Калашникова

На стрельбище исправительной колонии строгого режима № 23 в Ревде прошли лично-командные соревнования по стрельбе из автомата Калашникова на первенство УФСИН России по Мурманской области. Подобные стрелковые турниры проводятся ежегодно с целью повышения спортивного мастерства, выявления сильнейших спортсменов и команд среди подразделений региональной УИС.
В состязании принимали участие аттестованные сотрудники подразделений и учреждений УФСИН. В составе каждой команды было три человека - 2 мужчины и женщина.
Стрельба проводилась из положения лежа с расстояния 100 метров до цели. Каждому участнику необходимо было выполнить десять зачётных выстрелов.
Несмотря на не совсем подходящие условия - слепящее солнце и тучи комаров - лучшим стрелкам региональной УИС удалось «выяснить отношения» и определить победителя.
Среди девушек 89 очков из 100 возможных смогла выбить Анастасия Прохорова, сотрудница мурмашинской исправительной колонии №16. Среди мужчин в личном зачёте лучший результат - у сотрудника оленегорской колонии-поселения №24 Алексея Варзинова, набравшего 93 балла.
В общекомандном зачете наибольшую сумму выбитых очков набрал коллектив сотрудников КП-24. «Серебро» - у стрелков зеленоборской КП-20, «бронза» - у ИК-16 пос. Мурмаши.
Все участники команд, занявших призовые места, награждены кубками и дипломами соответствующих степеней.

/Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области/
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.85
Евро = 68.78
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.