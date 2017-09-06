"Доброжелательная регистратура" продолжает внедряться в поликлиниках Заполярья. Реализацию федерального проекта в Мурманске проверила сенатор Татьяна Кусайко

Светлана Деменева.

Сенатор Татьяна Кусайко посетила два отделения детской консультативно-диагностической поликлиники Мурманска - на улице Полярные Зори и Папанина. Цель визита - посмотреть насколько доступна медпомощь. В конце августа - начале сентября обычно в медицинских учреждениях очереди, чтобы устроить ребенка в детский сад. Кроме того, цель - сравнить регистратуры, которая пока еще осталась в прошлом на улице Полярные Зори и новую, электронную, которая появилась на улице Папанина. Такими до 2022 года должны быть все детские клиники.

Член Совета Федерации ФС РФ Татьяна Кусайко: "Те изменения, которые есть, и мы видим, что они есть - они направлены на развитие данного проекта по новой регистратуре, ведению мониторинга. Суть в том, что необходимо четкое соблюдение сроков попадания к узким специалистам - пока в пилотных. В некоторых регионах уже в 40 поликлиниках внедрен такой мониторинг, а в последующих 75 процентов к 2020 году должно быть уже по всей стране".

Мурманская область - как пилот - начала реализацию проекта электронной регистратуры три года назад. До конца 2018 во всех взрослых поликлиниках новая система записи к врачам будет внедрена. Конечно, есть помещения, где это сделать невозможно. А вот в новых медучреждениях - в том числе детских - электронная - или как ее называют "Доброжелательная регистратура" скоро заработает.

Министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин: "В частности, мы планируем к концу следующего года Североморскую детскую поликлинику сделать. Там будут такие же принципы внедрены, взрослую поликлинику в Кандалакше будем делать - то там, нужно уже строить поликлиники нормальные, чтобы они соответствовали. Там, где они типовые - до конца следующего года везде это будет сделано".





