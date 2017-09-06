Как стать участником программы международного сотрудничества "Коларктик"? В Мурманске — второй этап проектных предложений

Светлана Деменева.

Программа "Коларктик" начала второй этап отбора проектных предложений для участия в международном приграничном сотрудничестве. Первый раунд завершен - выбрано 11 проектов для финансирования. Мурманская область принимает участие в 7. В основном - это экология. Есть еще возможность войти в программу. Теперь это может быть любое направление, кроме экологии. Например, дорожное строительство или все, что касается пунктов пересечения границ. Что затрагивает интересы стран-участниц программы "Коларктик".

Директор программы "Коларктик" Рикка Оттинен: "На этом раунде готовы выделять 11 миллионов евро, и финансирование состоит из финансирования Европейского союза и всех участников стран - это Россия, Финляндия, Швеция, Норвегия".

Руководитель российского офиса программы "Коларктик" Юлия Коршунова: "Российская Федерация вносит свой эквивалентный вклад финансовый, в программный бюджет, наряду с Финляндией, Швецией и Норвегией. Т. е. есть паритетные отношения, не отношения донор — репициент. РФ принимает участие в отборе этих заявок - тоже решает их судьбу".





