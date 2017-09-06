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06.09.2017 10:55

"Правила дорожного движения - глазами детей". Автобусы Мурманск — Североморск украсили детскими рисунками, победившими в конкурсе

Андрей Зайцев.

Между Мурманском и Североморском вновь начали курсировать автобусы, которые наглядно напоминают взрослым и детям о правилах дорожного движения. Мальчишки и девчонки ЗАТО Североморск вот уже второй год подряд в рамках операции "Внимание, дети!" участвуют в городском конкурсе рисунков, пропагандирующих безопасность на дорогах. Но если раньше шедевры победителей размещали на задние стёкла общественного транспорта, то теперь рисунки опоясывают автобусы маршрута № 105.
Инспектор ГИБДД по профилактике безопасности дорожного движения ЗАТО г. Североморска Светлана Борисова: "И водители, и пешеходы, а самое главное - наши дети лишний раз увидят те или иные правила на автобусе, вспомнят, задумаются и перестанут нарушать правила дорожного движения".
Руководство автотранспортного предприятия, местные власти поддержали данную инициативу и с успехом воплотили её в жизнь. В этот раз свои работы в 2 возрастных категориях представили почти 100 юных художников. 13 из которых завоевали первые и призовые места.  
Победители конкурса Виктория Завтрак, Ангелина Карасёва: "Не надо нарушать правила дорожного движения. Переходить - только по светофору или по пешеходному переходу. В подземном переходе переходить".
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